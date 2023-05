Charles en Camilla bezoeken Chelsea Flower Show

Koning Charles en koningin Camilla gaan maandag langs bij de Chelsea Flower Show in Londen. Het koningspaar bezoekt de beroemde show een dag voordat die officieel opent voor het publiek.

Charles en Camilla zullen vergezeld worden door de hertog en hertogin van Gloucester en de prins en prinses Michael van Kent, maakte Buckingham Palace bekend. Tijdens het bezoek staat onder meer een ontmoeting met Keith Weed, de president van de Royal Horticurtal Society (RHS), op het programma. Daarna krijgt het gezelschap een rondleiding langs de tuinen.

De Chelsea Flower Show is een jaarlijks evenement en elk jaar komen wel leden van de koninklijke familie langs. Koningin Elizabeth bezocht de show vele malen tijdens de zeventig jaar die zij op de troon zat. Elizabeth was tot haar dood beschermvrouwe van de RHS.

Dit jaar is er ook een tuin waarmee de in september overleden koningin wordt herinnerd. Ook is het een eerbetoon aan de onlangs gekroonde Charles. De zogeheten Garden of Royal Reflection & Celebration bevat een aantal van de favoriete bloemen van Elizabeth en Charles. Elders in de tuin zal ook een buste van de koning komen te staan.