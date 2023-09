Charles en Camilla bezoeken duurzame wijngaard

Koning Charles en koningin Camilla hebben op de laatste dag van hun staatsbezoek aan Frankrijk een tripje gemaakt naar Chateau Smith Haut Lafitte in Martillac. Het koningspaar leerde daar over manieren waarop wijn op een duurzame manier wordt geproduceerd.

Het koppel kreeg eerst een rondleiding langs de wijngaard. Onderweg kwam het gezelschap langs een lama, die duidelijk geen zin had in het koninklijk bezoek. Camilla leek daar echter wel om te kunnen lachen, is te zien op beelden van verschillende royaltyverslaggevers.

De eigenaar van de wijngaard had na de rondleiding ook een presentje voor het koppel. De koning en koningin kregen een fles wijn uit hun trouwjaar, waar ze van mochten proeven.

Het bezoek aan de wijngaard was de laatste activiteit van het Britse koningspaar in Frankrijk. Charles en Camilla waren sinds woensdag in het land voor het staatsbezoek. Dat stond oorspronkelijk al voor maart gepland, maar dat werd toen uitgesteld in verband met de grootschalige protesten in Frankrijk. Tijdens het driedaagse staatsbezoek hield Charles onder meer als eerste lid van de Britse koninklijke familie een toespraak in de Franse Senaat.