Charles en Camilla bezoeken expositie over cultureel erfgoed

Koning Charles en koningin Camilla hebben woensdag een tentoonstelling in Londen bezocht die het 20-jarig bestaan van Turquoise Mountain markeert. De liefdadigheidsinstelling werd in 2006 opgericht door Charles en helpt ambachtslieden en gemeenschappen bij het beschermen van cultureel erfgoed.

Op beelden van het Britse hof is te zien hoe het koningspaar een rondleiding door de expositie krijgt. Charles en Camilla maakten diverse stops bij de tentoongestelde voorwerpen zoals sieraden, aardewerk en kleden, en spraken met ambachtslieden die bezig waren met hun werk. Ook poseerde het paar met enkele makers bij een groot wandkleed voor een groepsfoto.

Turquoise Mountain is actief in verschillende landen zoals Afghanistan, Jordanië en Myanmar. De tentoonstelling opent donderdag voor het publiek en is tot 22 februari te bezoeken.