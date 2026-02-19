Charles en Camilla bezoeken filmstudio met Idris Elba

Koning Charles en koningin Camilla hebben een bezoek gebracht aan een filmstudio die onderdeel uitmaakt van het Barking & Dagenham College in Londen. Daar werd het Britse koningspaar rondgeleid door oud-student en acteur Idris Elba, naar wie de filmstudio is vernoemd.

Op beelden die het Britse hof heeft gedeeld op Instagram is te zien dat Charles en Camilla woensdag deelnamen aan verschillende workshops. In de filmstudio worden onder meer cursussen in media en productie aangeboden aan studenten. De koning kreeg de taak om “actie” te zeggen en de opnames te starten door een filmklapper dicht te klappen.

Elba, bekend van films als Hijack en Luther en zijn rol in de Amerikaanse serie The Wire, begon zijn acteercarrière dankzij een subsidie van de Prince’s Trust, de stichting van Charles. Dit hielp hem naar het National Youth Music Theatre te gaan, vertelde de acteur in een interview met radiostation GHR.