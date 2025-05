Charles en Camilla bij feestelijkheden in culturele hoofdstad

Koning Charles en koningin Camilla zijn donderdagmiddag in de Noord-Engelse plaats Bradford. Het Britse koningspaar woont er de festiviteiten bij rond de viering van Bradford als culturele hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk in 2025.

Het koningspaar werd even na het middaguur in Bradford verwelkomd door acht muzikanten van het Paraorchestra, een ensemble van professionele muzikanten met en zonder beperking. In podium Bradford Live woonde het paar daarna een repetitie bij van lokale scholieren. Zij nemen deel aan een educatief programma op scholen dat wordt uitgevoerd door het Royal Ballet and Opera in samenwerking met Northern Ballet en Opera North.

Op een video die van het bezoek is gedeeld op sociale media is te zien dat het koningspaar ook geniet van een kaartentruc door Steven Frayne, een in Bradford geboren goochelaar die voorheen bekend stond als Dynamo. Later bezoeken Charles en Camilla Cartwright Hall, waar een optreden van het BBC Radio Leeds Bantam of the Opera Choir wordt bijgewoond.