Charles en Camilla brengen bezoek aan songfestivalstad Liverpool

De Britse koning Charles en koningin-gemalin Camilla brengen volgende week een bezoek aan Liverpool, in het kader van het Eurovisie Songfestival dat daar in mei plaatsvindt. Het koningspaar zal in ieder geval langsgaan bij de concerthal waar het liedjesfestijn wordt gehouden.

Charles en Camilla ontmoeten onder anderen het creatieve team en de presentatoren en krijgen een rondleiding door de Liverpool Arena. In de green room, de artiestenfoyer, staat ook een ontmoeting op de agenda met Mae Muller, die dit jaar het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Muller zal niet de eerste kandidaat zijn die de Britse koning ontmoet. Tijdens het staatsbezoek aan Duitsland sprak Charles ook met de band Lord of the Lost, die namens Duitsland meedoet aan de liedjeswedstrijd in Liverpool.

Het Verenigd Koninkrijk is dit jaar gastheer van het Eurovisie Songfestival. Daartoe werd besloten vanwege de oorlog in Oekraïne, dat vorig jaar in Turijn het songfestival won. De Britse en Oekraïense publieke omroepen BBC en UA:PBC werken voor het evenement nauw samen. De komende editie vindt plaats van 9 tot en met 13 mei.