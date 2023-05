Charles en Camilla condoleren slachtoffers van cycloon Mocha

Koning Charles heeft mede namens zijn vrouw Camilla een steunbetuiging gedeeld aan de slachtoffers van de cycloon Mocha, die in Myanmar en Bangladesh voor veel schade en honderden doden heeft gezorgd. Het was in Myanmar de zwaarste cycloon in de regio in tien jaar tijd, werd eerder al gemeld.

“Mijn vrouw en ik zijn diep geschokt en bedroefd over de omvang van het leed en de verwoesting die de cycloon Mocha in Myanmar en Bangladesh heeft veroorzaakt”, schrijft Charles in zijn boodschap die donderdag werd gedeeld via sociale media. “In deze tijd van wanhoop en nood gaan onze gedachten en gebeden in het bijzonder uit naar de gemeenschappen die door deze vreselijke natuurramp zijn getroffen.”

Charles en Camilla delen hun “oprechte condoleances met iedereen die een dierbare is verloren in deze tragedie” en zeggen “enorm dankbaar” te zijn voor iedereen die humanitaire hulp biedt aan de slachtoffers.