Charles en Camilla dankbaar na bezoek aan Canada

Koning Charles en koningin Camilla zijn dankbaar voor het tweedaagse bezoek aan Canada. Dat deelt het Britse koningspaar in een bericht op Instagram. De koning en koningin zijn inmiddels weer onderweg naar het Verenigd Koninkrijk.

“Nu mijn vrouw en ik Canada verlaten, willen we onze hartelijke dank overbrengen aan iedereen die de moeite heeft genomen om ons te steunen tijdens dit, mijn eerste bezoek als staatshoofd”, aldus het paar. “Het was een allerhartelijkst welkom – en een zeer dierbare terugkeer naar een land en een volk waar we zoveel van houden.”

Het koningspaar was in het land om het Canadese parlementaire jaar in Ottawa te openen. Het was voor het eerst in tientallen jaren dat een Britse monarch dat deed. Canada hoort bij het Gemenebest en daarom is Charles ook staatshoofd.