Charles en Camilla delen kerstkaart met foto uit Rome

Buckingham Palace heeft de kerstkaart gedeeld die koning Charles en koningin Camilla komende feestdagen versturen. Op Instagram is te zien met welk kaartje het Britse koningspaar de ontvangers fijne feestdagen wenst.

“We wensen u een heel fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar”, staat er aan de binnenkant van de kaart. Daarnaast staat een foto van Charles en Camilla. Het beeld is in april gemaakt tijdens het staatsbezoek van het koningspaar aan Italië. De Britse koning en koningin poseerden voor fotograaf Chris Jackson in de tuin van Villa Wolkonsky in Rome.

Deze zondag deelden ook prins Albert van Monaco en zijn gezin hun kerstkaart voor de aankomende feestdagen. Het gezin poseerde voor hun foto binnen voor de open haard en de kerstboom.