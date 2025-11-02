Charles en Camilla "diep geschokt" door mesaanval in trein

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn “diep geschokt en ontsteld” door de mesaanval in een trein in Cambridgeshire. Dat deelt het koningspaar in een bericht op X.

“Mijn vrouw en ik zijn diep geschokt en ontsteld door het nieuws van de verschrikkelijke mesaanval”, schrijven ze. “Onze gedachten gaan uit naar allen die getroffen zijn, en hun dierbaren. We zijn bijzonder dankbaar voor de reactie van de hulpdiensten op dit vreselijke incident.”

Zaterdagavond werden meerdere mensen neergestoken in een trein op weg van Doncaster naar Londen. De politie meldde dat twee mannen zijn aangehouden. De autoriteiten hebben elf gewonden gemeld.