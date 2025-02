Charles en Camilla dineren met acteur Stanley Tucci

De Britse koning Charles heeft vrijdagavond gedineerd met de Amerikaanse ster Stanley Tucci. De koning en zijn vrouw ontvingen de acteur in Highgrove House, hun landhuis in Gloucestershire.

Het koningspaar had Tucci uitgenodigd voor een Italiaanse maaltijd die werd bereid met Britse ingrediënten. De bijeenkomst vond mede plaats ter voorbereiding van het bezoek van het koppel aan Italië in april.

Tucci is geboren in New York, maar zijn ouders kwamen allebei uit Italië. De acteur, onder meer bekend van The Devil Wears Prada en The Hunger Games, maakte in 2021 een serie voor CNN over Italiaans koken. De serie werd genomineerd voor twee Emmy Awards.

Charles en Camilla vieren in Italië een bijzonder lustrum. Op 9 april is het twintig jaar geleden dat zij elkaar het jawoord gaven. Bij het diner waren talloze andere bekende Britten aanwezig, onder wie David en Victoria Beckham. Ook waren er studenten en alumni van The King’s Foundation aanwezig, een organisatie die Charles oprichtte om de gemeenschapszin in het Verenigd Koninkrijk te bevorderen.