Charles en Camilla dineren met Stanley Tucci

De Britse koning Charles en koningin Camilla ontvangen vrijdag Stanley Tucci voor een diner. Dat heeft de BBC gemeld. Tucci is een Amerikaanse acteur en regisseur van Italiaanse afkomst, die in 2010 werd genomineerd voor een Oscar voor zijn bijrol in de dramafilm The Lovely Bones.

Aanleiding voor het diner is het aangekondigde staatsbezoek in april aan Italië. Het diner vindt plaats op het landgoed Highgrove in Gloucestershire. Volgens de BBC houdt Tucci een toespraak tijdens het diner. Naast de acteur is ook onder anderen de Italiaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Inigo Lambertini, uitgenodigd. Op het menu staan Italiaanse gerechten en drankjes.

Begin april brengen Charles en Camilla een bezoek aan Italië, waar zij onder meer paus Franciscus zullen ontmoeten. Het koningspaar brengt een bezoek aan de steden Rome en Ravenna. Het bezoek valt samen met de twintigste huwelijksdag van Charles en Camilla, op 9 april 2005.