Charles en Camilla ‘enorm bedroefd’ door explosie Creeslough

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla waren “enorm bedroefd” toen zij hoorden over de explosie bij een tankstation in Creeslough (Ierland), schrijft Charles maandag in een verklaring. De explosie, die vrijdagmiddag plaatsvond in het graafschap Donegal, heeft tien mensen het leven gekost. Ook kwamen meerdere mensen met verwondingen in het ziekenhuis terecht.

“We denken met de grootste genegenheid terug aan onze ontmoeting met mensen uit Donegal toen we in 2016 een bezoek brachten, en aan het sterke gevoel van saamhorigheid dat hier leeft.” Charles en zijn vrouw leven mee met de nabestaanden en de rest van Ierland, maar geven aan zich te beseffen dat dit “onvoldoende” recht doet aan deze “vreselijke omstandigheden”.

De Ierse premier Micheál Martin bezocht eerder het getroffen gebied en sprak van een “zeer duistere dag” voor Donegal en de rest van Ierland.