Charles en Camilla feliciteren winnares dessertcompetitie Queen

Prins Charles en Camilla hebben vrijdag op sociale media de winnares van de Platinum Pudding Competition gefeliciteerd. Jemma Melvin won met een zogeheten trifle de wedstrijd om een dessert te vinden om het 70-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth te vieren. Haar creatie werd uit ongeveer 5000 inzendingen gekozen.

Donderdagavond was op BBC One het tv-programma The Jubilee Pudding: 70 Years In The Baking te zien, waarin vijf finalisten het tegen elkaar opnamen. Daarin bepaalde onder anderen het bekende Great British Bake Off-jurylid Mary Berry samen met MasterChef-jurylid Monica Galetti en een kok uit Buckingham Palace welk dessert de wedstrijd wint. Camilla maakte aan het einde van de uitzending het winnende recept bekend.

Het winnende dessert zal ook een rol spelen tijdens het feestelijke lange weekend van 2 tot en met 5 juni, waarmee het platina jubileum van Elizabeth wordt gevierd. Het is de bedoeling dat iedereen het gerecht zal eten tijdens de Big Jubilee Lunches, die op 5 juni plaatsvinden.