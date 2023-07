Charles en Camilla genieten in Schotland van oude ambachten

Tijdens de tweede kroning van de Britse koning Charles (74) in het Schotse Edinburgh, werden hij en zijn echtgenote koningin Camilla (75) met verschillende activiteiten herinnerd aan oude ambachten van het land. Zo nam Camilla een kijkje in de borduurkamers van een tapijtenatelier. Daar werkte ze ook even mee aan een wandtapijt dat ze cadeau kregen, is te zien op foto’s die het Britse hof donderdag deelde.

Zowel zij als Charles kregen ook een rondleiding in het atelier, waar zo’n 160 werken staan uitgestald die allemaal de geschiedenis van Schotland op een bepaalde manier uitbeelden. Charles droeg een kilt tijdens dat bezoek, de traditionele Schotse rok voor mannen. Die had de vorst ook aan toen ze in het stadscentrum werden rondgeleid.

Verder stond onder meer de bezichtiging van een weverij op het programma en was het koppel getuige van Casting of the Colours, een speciale ceremonie ter nagedachtenis aan de Slag bij Fodden in 1513 tussen een Schots en een Engels leger.

De tweede kroning is een standaardprocedure voor Britse vorsten. De overleden koningin Elizabeth reisde, net als het huidige koningspaar, in 1953 ook af naar Edinburgh om daar voor een tweede keer beëdigd te worden.