Charles en Camilla herdenken Holocaustslachtoffers met receptie

Charles en Camilla hebben dinsdag een receptie georganiseerd voor Holocaustoverlevenden en hun families. Dat deed het Britse koningspaar ter gelegenheid van de Holocaust Memorial Day, de dag waarop de bevrijding van Auschwitz-Birkenau wordt herdacht, schrijft het Britse hof op Instagram.

Tijdens de receptie bekeek het Britse koningspaar schilderijen waarop zeven Holocaustoverlevenden zijn geportretteerd. Die werden gemaakt in opdracht van koning Charles, toen hij nog prins was. Daarnaast bekeek Camilla een portret van Anne Frank, geschilderd door Peter Sacks en gemaakt voor de Anne Frank Trust UK. Ook staken de vorsten kaarsen aan “als symbolische daad van herinnering en hoop voor de toekomst”, aldus het Britse hof.

Het Britse koningspaar had verder nog een ontmoeting met vertegenwoordigers van organisaties die zich inzetten voor het onderwijzen van toekomstige generaties over de Holocaust.