Charles en Camilla herdenken Rwandese genocide

Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben woensdag de slachtoffers van de Rwandese genocide herdacht. De zoon van koningin Elizabeth legde een krans bij het Kigali Genocide Memorial, waar meer dan 250.000 slachtoffers van de genocide zijn begraven.

Tijdens de genocide in het Afrikaanse land in 1994 werden tussen de 500.000 en een miljoen leden van de Tutsi-minderheid en gematigde Hutu’s vermoord. Charles sprak na de kranslegging met verschillende overlevenden van de volkerenmoord. Later op woensdag ontmoetten Charles en Camilla president Paul Kagame en zijn vrouw Jeannette Kagame.

Charles en Camilla zijn op bezoek in Rwanda voor een Gemenebest-top, die de afgelopen jaren werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Op de Gemenebest-top vertegenwoordigt Charles zijn moeder Elizabeth.

Het is de eerste keer dat leden van het Britse koningshuis een bezoek brengen aan het Afrikaanse land. Het bezoek komt op een gevoelig moment, door het Britse plan om tegen betaling immigranten op te vangen in Rwanda. Het Verenigd Koninkrijk sloot in april met Rwanda een overeenkomst. Charles was daar naar verluidt kritisch over. Volgens een bron was de prins “teleurgesteld” over het beleid van premier Boris Johnson.