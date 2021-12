Charles en Camilla horen over werk bij de voedselbank

Prinse Charles en zijn vrouw Camilla zijn dinsdag afgereisd naar het zuiden van Londen om een kijkje te nemen bij de voedselbank in Wandsworth. Daar spraken ze met vrijwilligers over hun werk en de rol van de voedselbank voor mensen die leven in armoede.

De twee kregen onder andere uitleg over de pakketten die de organisatie maakt en wat voor soorten voedsel daar inzit. Ook spraken ze over het belang van een voedselbank voor mensen die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De voedselbank is onderdeel van The Trussell Trust, een Britse liefdadigheidsinstelling die zich tot doel heeft gesteld voedselbanken uiteindelijk te kunnen opschorten. De organisatie biedt voedsel en praktische ondersteuning aan mensen in crisis en zet zich in voor langdurige verandering van de structurele problemen die mensen in armoede ervaren.

Charles en Camilla bezochten na de voedselbank ook nog een vaccinatiecentrum in de buurt. Ze spraken hun dank uit aan alle medewerkers voor diens inzet tijdens de coronacrisis.