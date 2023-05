Charles en Camilla houden rustdag na druk kroningsweekend

Koning Charles en koningin Camilla zijn maandag niet aanwezig bij de Big Help Out, een nationale dag voor vrijwilligerswerk in het Verenigd Koninkrijk. Waar andere leden van de koninklijke familie helpen bij verschillende projecten, houdt het koningspaar na het drukke kroningsweekend een dagje rust, zo maakte Buckingham Palace bekend.

Het paleis laat weten dat Charles en Camilla het initiatief ondanks hun afwezigheid “volledig steunen”, meldt Sky News maandag. De 74-jarige koning en zijn 75-jarige echtgenote stonden zaterdag de hele dag in de schijnwerpers vanwege hun officiële kroning als staatshoofden van het Verenigd Koninkrijk. Zondag woonden zij bij Windsor Castle het kroningsconcert met optredens van onder anderen Katy Perry en Lionel Richie bij.

Prins William, zijn vrouw prinses Catherine en hun kinderen George, Charlotte en Louis helpen maandag bij de renovatie van een clubhuis van een scoutinggroep in Slough. Prins Edward en zijn vrouw Sophie helpen bij een opleidingscentrum voor geleidehonden. Prinses Anne en haar man zullen aanwezig zijn bij een evenement in Gloucestershire.