Charles en Camilla in Bordeaux voor laatste dag staatsbezoek

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn vrijdag aangekomen in Bordeaux voor de derde en laatste dag van hun staatsbezoek aan Frankrijk. Het koningspaar landde met het vliegtuig in de stad in het zuidwesten van Frankrijk.

Het koningspaar zou aanvankelijk met de trein reizen, maar dat ging niet door. Volgens royaltyverslaggever Rebecca English werd het reisplan op aanraden van de Franse politie gewijzigd. Sommige media hadden al gepubliceerd over de plannen van het Britse koningspaar en voor de treinreis zou een grote veiligheidsoperatie nodig zijn. Daarom had de Franse politie geadviseerd met het vliegtuig te gaan.

Frankrijk voerde eerder een verbod in op binnenlandse vluchten als daar een alternatieve reis met de hogesnelheidstrein van minder dan 2,5 uur voor bestaat. Dat is het geval voor de route van Parijs naar Bordeaux. Er klinkt dan ook enige kritiek op de vliegreis van Charles, die vaak aandacht vraagt voor het klimaat. Overigens staat de reis naar Bordeaux in het teken van het milieu. Zo ontmoet Charles gemeenschappen die zijn geraakt door de bosbranden rond Bordeaux. Daar komt de invloed van klimaatverandering op bosbranden ter sprake. Ook bezoeken Charles en Camilla een wijngaard waar duurzaamheid centraal staat.