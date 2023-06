Charles en Camilla in koets gearriveerd bij start Royal Ascot

Het Britse koningspaar Charles en Camilla is dinsdagmiddag gearriveerd op de eerste dag van de Royal Ascot paardenraces. Charles en Camilla arriveren met een koets op de renbaan in de Engelse plaats Ascot.

Op beelden is te zien dat het paar in een koets over de renbaan rijdt. Zij zwaaien daarbij naar het publiek op de tribunes. De aanwezige mensen klappen bij de aankomst van Charles en Camilla.

Dinsdag gaan de jaarlijkse paardenraces van start op de renbaan in Ascot. Het is een van de belangrijkste en grootste renbanen in Engeland. De races duren tot en met zaterdag.