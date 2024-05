Charles en Camilla in Londen bij kerkdienst van Britse ridderorde

De Britse koning Charles en zijn vrouw koningin Camilla wonen woensdag in St Paul’s Cathedral in Londen een speciale kerkdienst bij van de Orde van het Britse Rijk, de Britse ridderorde.

Zo’n 2000 mensen met een Britse titel zijn uitgenodigd voor de dienst in de kathedraal. De ridderorde werd in 1917 opgericht om mensen die een bijdrage in de Eerste Wereldoorlog hadden geleverd te onderscheiden. Tegenwoordig worden mensen uit de hele samenleving erkend voor het goede werk dat zij hebben gedaan of wat ze voor anderen hebben betekend.

Charles heeft als koning de titel soeverein van de Orde van het Britse Rijk, Camilla is als koningin de Grootmeester van de Orde. Op beelden van Sky News is te zien hoe de vorst en vorstin bij de kathedraal arriveerden en welkom werden geheten door de zogenoemde Lord Mayor, de burgemeester van het stadsdeel City of London.