Charles en Camilla in mei naar Canada ter ere van jubileum

Prins Charles en zijn vrouw Camilla brengen in mei een bezoek aan Canada, ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth. De twee gaan naar Newfoundland, Labrador, Ottawa en Yellowknife om de inwoners daar te ontmoeten en samen met hen het jubileumfeest te vieren, maakte Clarence House maandag bekend.

De laatste keer dat Charles en Camilla een bezoek brachten aan Canada, dat deel uitmaakt van het Gemenebest, was in 2017. Elizabeth heeft het tijdens haar regeringsperiode van alle landen het meest bezocht. De 95-jarige koningin is er maar liefst 22 keer geweest, voor het laatst in 2010.

De koninklijke familie heeft vanwege het jubileum van de koningin, die dit jaar zeventig jaar op de troon zit, al tal van landen bezocht. Zo gingen prins William en zijn vrouw Catherine in maart naar Belize, Jamaica en de Bahama’s en zijn prins Edward en diens vrouw Sophie van 22 tot 28 april op Antigua en Barbuda, Grenada, St Lucia en St Vincent en de Grenadines. Prinses Anne is tot en met woensdag in Papoea-Nieuw-Guinea.

Bezoeken van de Britse koninklijke aan landen van het Gemenebest zijn niet ongebruikelijk, zeker niet in jubileumjaren. Ook onder meer Australië, Pakistan en Zuid-Afrika behoren tot het Gemenebest en hebben dus ook koningin Elizabeth als staatshoofd.