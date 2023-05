Charles en Camilla krijgen rondleiding bij Chelsea Flower Show

Net als prinses Catherine hebben ook koning Charles en koningin Camilla maandag een rondleiding gekregen bij de RHS Chelsea Flower Show, een dag voordat het evenement officieel begint. Dat is te zien op beelden die door royaltyverslaggevers worden gedeeld op Twitter.

Op een filmpje van royaltyverslaggever Richard Palmer van The Daily Express is te zien hoe het koninklijk paar maandagavond arriveert terwijl de zon nog flink schijnt. Charles en Camilla bekeken de show. Camilla is op foto’s onder meer te zien op een schommelbank, omringd door veel groen. Eerder op de avond arriveerden ook prinses Alexandra en enkele andere leden van de koninklijke familie al in Chelsea.

De Chelsea Flower Show is een jaarlijks evenement. Elk jaar komen leden van de koninklijke familie langs bij de beroemde show. Ook koningin Elizabeth bezocht de show geregeld gedurende haar zeventig jaar als koningin. Elizabeth was tot haar dood beschermvrouwe van de RHS. Dit jaar is er een tuin waarmee zij wordt herinnerd.