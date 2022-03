Charles en Camilla naar Rwanda voor Gemenebest-bijeenkomst

Prins Charles en zijn vrouw Camilla reizen in juni naar Rwanda voor een bijeenkomst van de Gemenebestlanden. Het paar benadrukt dat de samenkomst van de landen extra belangrijk is nu het weer een beetje beter gaat wat de coronacrisis betreft en vanwege het jubileum van koningin Elizabeth.

“We zijn een familie van ongeveer 2,6 miljard mensen uit 54 landen verspreid over zes continenten. Het Gemenebest vertegenwoordigt een rijke diversiteit aan tradities, ervaring en talenten die kunnen helpen om een ​​meer gelijke, duurzame en welvarende toekomst op te bouwen”, laat het paar weten in een verklaring. “Met dit gedeelde gevoel van ons doel, en met het oog op recent, gedwongen uitstel, zijn mijn vrouw en ik heel blij dat we de Commonwealth Heads of Government Meeting in Kigali, Rwanda, in juni kunnen bijwonen.”

De prins van Wales zet zich regelmatig in voor de Gemenebestlanden. De afgelopen vijftig jaar bezocht hij veel van de 54 landen, zette hij zich in als vrijwilliger en opende hij bijvoorbeeld de Commonwealth Games in 2010 in India, in 2014 in Glasgow en in 2018 Australië.

Charles is de voorgaande vijf edities van de Commonwealth Heads of Government Meeting ook aanwezig geweest. Die waren onder meer op Sri Lanka en in Oeganda.