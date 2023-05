Charles en Camilla nemen treinbericht op voor kroningsweekend

Treinreizigers in het Verenigd Koninkrijk krijgen tijdens het weekend rondom de kroning van koning Charles een speciale boodschap te horen. De koning en zijn vrouw Camilla hebben voor reizigers een boodschap opgenomen die in treinen en op stations door het hele land zal worden afgespeeld.

“Mijn vrouw en ik wensen u en uw families een prachtig kroningsweekend”, zegt Charles in de speciale aankondiging. “Waar u ook heen reist, we hopen dat u een veilige en plezierige reis zult hebben”, wenst Camilla vervolgens de luisteraars toe. “En onthoud, ‘please mind the gap'”, sluit Charles de boodschap af. De beroemde waarschuwingsboodschap mind the gap is bedoeld om reizigers te waarschuwen voor de afstand tussen het treinstel en het perron.

De koninklijke treinboodschap is van vrijdag tot en met maandag te horen op alle 2750 treinstations over het Verenigd Koninkrijk, meldt de Rail Delivery Group. De boodschap wordt ook afgespeeld in alle metrostations in de Engelse hoofdstad Londen.