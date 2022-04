Charles en Camilla onthullen details over bezoek aan Canada

Het Britse koninklijk huis heeft nieuwe informatie gedeeld over het bezoek dat prins Charles en zijn vrouw Camilla volgende maand aan Canada brengen. Het koppel is van 17 tot en met 19 mei in Canada, dat deel uitmaakt van het Gemenebest.

Tijdens het bezoek zal er ook aandacht zijn voor de inheemse bevolking van Canada, zo liet Clarence House in een verklaring weten. Tijdens hun eerste stop in de stad St. John’s staat bijvoorbeeld een ontmoeting bij het Government House op het programma. In de zogenoemde Heart Garden ontmoeten zij inheemse leiders voor “een plechtig moment van bezinning”.

Een ander thema dat centraal staat tijdens de reis is een duurzamere manier van leven en het tegengaan van de opwarming van de aarde. Charles zal onder meer een rondetafelgesprek bijwonen van Environment and Climate Change Canada, een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het coördineren van milieubeleid.

Het bezoek van Charles en Camilla vindt plaats ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth. De reis voert de twee langs Newfoundland en Labrador, Ottawa en Yellowknife. De laatste keer dat Charles en Camilla een bezoek brachten aan Canada was in 2017.

De koninklijke familie heeft vanwege het jubileum van de koningin, die dit jaar zeventig jaar op de troon zit, al tal van landen bezocht. Zo gingen prins William en zijn vrouw Catherine in maart naar Belize, Jamaica en de Bahama’s. Prinses Anne bezocht Papoea-Nieuw-Guinea en Prins Edward en diens vrouw Sophie zijn momenteel op rondreis door het Caribisch gebied.