Charles en Camilla onthullen Eurovisie-podium in Liverpool

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla hebben woensdag in Liverpool het podium van het Eurovisie Songfestival onthuld. Met een druk op een knop gingen alle lichten in de Liverpool Arena voor het eerst officieel aan.

Charles en Camilla stonden op dat moment op een catwalk, terwijl er door de aanwezige medewerkers enthousiast werd afgeteld naar het moment dat het podium voor het eerst te zien was. Ook klonk voor het eerst het dit jaar speciaal gecomponeerde Eurovisie-thema door de Oekraïense componist Michael Nekrasov.

Het koningspaar werd door de Liverpool Arena rondgeleid door BBC-baas Tim Davie. Ze hadden ontmoetingen met onder anderen het creatieve songfestivalteam en de presentatoren. Davie noemt het “een eer” dat Charles en Camilla naar Liverpool kwamen om het podium te onthullen. “Dit zal het middelpunt vormen van alle festiviteiten en we kunnen niet wachten om het te zien oplichten in Liverpool en op tv-schermen over de hele wereld.”

Normaal gesproken organiseert altijd het winnende land het Eurovisie Songfestival een jaar later. Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt uitgeweken naar het Verenigd Koninkrijk, de nummer twee van vorig jaar. De Britse en Oekraïense publieke omroepen BBC en UA:PBC werken nu voor het evenement nauw samen.