Charles en Camilla onthullen gedenksteen voor Elizabeth

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben woensdag in Schotland een gedenksteen voor koningin Elizabeth onthuld. Dat deed het koningspaar tijdens een ceremonie in de St Giles’ Cathedral in Edinburgh. Op die plek konden Schotten in 2022 afscheid nemen van Elizabeth nadat zij was overleden op haar Schotse landgoed Balmoral Castle.

Het gaat om een zwarte gedenksteen met het geboorte- en sterfjaar van Elizabeth. Ook staan de letters ER op de steen, evenals het gegeven dat Elizabeth op 12 en 13 september in de kathedraal lag.

Charles en Camilla zijn momenteel in Schotland in het kader van Holyrood Week. De monarch brengt traditiegetrouw elk jaar in juli een week door in Schotland. Woensdag bracht het koningspaar een bezoek aan Kirkcaldy. In die plaats ging Charles onder meer langs bij een kunstgalerij.