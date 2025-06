Charles en Camilla ook op laatste dag Royal Ascot

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn ook de vierde en laatste dag bij de paardenrace Royal Ascot aanwezig. Op foto’s is te zien dat het koninklijk paar per koets aankomt.

De paarden van het koninklijk huis vielen niet in de prijzen. Purple Rainbow, gefokt door wijlen koningin Elizabeth, werd zestiende in haar categorie. Eerder kwamen Rainbows Edge en Reaching High in actie.

Onder meer prinses Eugenie en Sarah Ferguson waren aanwezig op de vierde dag van het evenement. Eerder waren prins William, prins Edward en zijn vrouw Sophie, prinses Anne en haar man Tim Laurence en prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi bij het evenement. Prinses Catherine, die nog steeds in behandeling is vanwege kanker, was afwezig.

De renbaan in de Britse plaats Ascot is een van de belangrijkste banen in Engeland. De baan ligt vlak bij Windsor Castle en wordt beheerd door de Britse koninklijke familie.