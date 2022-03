Charles en Camilla openen Meta-kantoor in Londen

Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben woensdag het nieuwe kantoor van techbedrijf Meta in Londen geopend. Het moederbedrijf van sociale media als Facebook en Twitter heeft haar intrek genomen in een nieuw, duurzaam kantoorpand in Londen.

Tijdens hun bezoek aan het Meta-kantoor kregen de prins van Wales en de hertogin van Cornwall onder meer een demonstratie van een aantal gadgets. Ze leerden bijvoorbeeld meer over virtual reality-headsets en een nieuw apparaat waarmee gebruikers met een soort chatbot kunnen videobellen. Volgens Meta kunnen met deze zogenoemde Portal sociale problemen zoals eenzaamheid worden bestreden.

Charles en Camilla hoorden ook van Meta-medewerkers wat het bedrijf doet om de inwoners van Oekraïne te steunen in hun strijd tegen de Russen. Het paar sloot hun bezoek aan het Meta-kantoor af door het pand officieel te openen.