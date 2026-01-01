Charles en Camilla over Zwitserse cafébrand: hartverscheurend

Koning Charles en koningin Camilla hebben “geschokt en diep bedroefd” gereageerd op de cafébrand die rond de jaarwisseling plaatsvond in het Zwitserse Crans-Montana. Het Britse koningspaar vindt het “hartverscheurend dat een feestelijke avond voor jongeren en gezinnen uitmondde in zo’n nachtmerrieachtige tragedie”, staat in de verklaring die donderdag werd gepubliceerd.

Charles en Camilla betuigen in het statement hun “diepste medeleven aan iedereen die zo vreselijk getroffen is door deze gruwelijke ramp”. “Onze oprechte gedachten en gebeden gaan uit naar de nabestaanden van allen die op zo’n tragische wijze het leven hebben verloren en naar degenen die nog in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.” De koning en koningin delen ook hun “grote bewondering voor de heldhaftige hulpverleners en de onbaatzuchtige hulpdiensten”.

Groothertog Guillaume van Luxemburg richt zich in een verklaring tot de Zwitserse president Guy Parmelin. In het condoleancebericht deelt Guillaume, mede namens groothertogin Stéphanie, zijn “oprechte deelneming aan de families en de nabestaanden van de slachtoffers”. Eerder betuigden ook koning Harald van Noorwegen, de Zweedse koning Carl Gustaf en prins Albert van Monaco hun steun.

Door de brand vielen zeker veertig doden en ongeveer honderd gewonden. Volgens lokale bronnen zijn er onder de slachtoffers veel jongeren.