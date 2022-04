Charles en Camilla praten met BBC over verslaggeving in Oekraïne

Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben donderdag een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de BBC in Londen. Het echtpaar ging langs vanwege het 90-jarig bestaan van de World Service, de wereldomroep die op radiozenders in tientallen landen uitzendt. Met medewerkers spraken Charles en Camilla onder meer over verslaggeving in Oekraïne en andere conflictgebieden.

Bij het gesprek met medewerkers van de omroep waren via een videoverbinding ook verslaggevers die nu in Oekraïne zijn aanwezig. Zij vertelden de prins en zijn vrouw over hun werk en de uitdagingen die daarbij horen.

Charles en Camilla waren volgens aanwezige media vol lof over het werk van verslaggevers in Oekraïne, maar ook in Afghanistan. “Jullie zijn geweldig, maar het zal niet makkelijk zijn”, zei de prins onder meer.