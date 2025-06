Charles en Camilla reiken prijzen uit op derde dag Royal Ascot

Koning Charles en koningin Camilla hebben donderdag voor de derde dag op rij de paardenraces van Royal Ascot bezocht. Aan het einde van de dag reikte het koningspaar de prijzen uit.

Tot dusver valt er voor Charles en Camilla zelf nog niet veel te juichen: hun paarden vielen nog niet in de prijzen. Woensdag werd Rainbows Edge zevende in de raceklasse Kensington Palace Stakes en op de eerste dag ging Reaching High, gefokt door wijlen koningin Elizabeth, als negende over de finish in de Ascot Stakes. Vrijdag en zaterdag komen er weer ‘koninklijke’ paarden in actie: Purple Rainbow in de Sandringham Stakes en The King’s Falcon in de Golden Gates Stakes Handicap.

In Ascot waren er naast Charles en Camilla net als de afgelopen twee dagen ook veel andere familieleden. Prins Edward en zijn vrouw Sophie, de hertog en hertogin van Edinburgh, vierden hun 26e huwelijksdag op het evenement en ook prinses Anne en haar man Tim Laurence, prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi en Zara en Mike Tindall waren van de partij.