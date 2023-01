Charles en Camilla rouwen om slachtoffers vliegtuigcrash Nepal

De Britse koning Charles heeft in een bericht aan de president van Nepal zijn medeleven betuigd voor de vliegtuigcrash afgelopen zondag in het land. Bij het ongeluk kwamen zeker 68 inzittenden om het leven.

“Mijn vrouw en ik zijn zeer geschokt door het uiterst tragische verlies van leven als gevolg van de vliegtuigcrash in Pokhara op zondag. We willen dat u weet dat onze gedachten en gebeden bij u en de bevolking van Nepal zijn in deze tijd van rouw.” De Britse monarch schrijft verder dat hij dierbare herinneringen heeft aan zijn bezoeken aan Nepal en zijn ontmoetingen met Nepalezen in het land en daarbuiten.

De oorzaak van de ramp is nog steeds onduidelijk. De zwarte doos is inmiddels gevonden. Data in de zwarte doos moeten duidelijkheid geven over hoe het vliegtuig kon neerstorten op een heldere dag zonder storm of harde wind.