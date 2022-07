Charles en Camilla trotseren regen in Launceston

Hoewel het in het Verenigd Koninkrijk op sommige plekken dinsdag bloedheet werd en het Britse warmterecord sneuvelde, kregen prins Charles en zijn vrouw Camilla tijdens hun bezoek aan de regio Cornwall te maken met een pittige bui. Camilla had de parasol die zij een dag eerder vanwege de warmte bij zich had ingeruild voor een paraplu.

Het echtpaar is in Cornwall voor hun jaarlijkse bezoek aan het gebied. Op de tweede dag stond een bezoek aan het historische stadje Launceston op het programma. Daar werden ze welkom geheten door de burgemeester die nog een grapje maakte over de regen die de twee hadden meegenomen. “Sorry daarvoor”, verontschuldigde de hertogin van Cornwall zich. Charles en Camilla kregen na de ontvangst een rondleiding langs marktkraampjes in het centrum.

Ook hoorde Charles over een project dat boeren helpt om duurzamer te ondernemen en ging Camilla langs bij een basisschool om uitleg te krijgen over het Silver Stories-project. Deze liefdadigheidsinstelling bestrijdt eenzaamheid bij ouderen door kinderen verhalen voor te laten lezen via de telefoon. Zowel ouderen als kinderen die bij het project betrokken zijn vertelden over hun ervaringen en enkele kinderen lazen de hertogin voor.

Woensdag sluiten de twee hun bezoek aan Cornwall af.