Charles en Camilla verwelkomen Duitse bondspresident Steinmeier

Koning Charles en koningin Camilla hebben woensdag de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier officieel welkom geheten in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse koningspaar reed samen met Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender in een koets naar Windsor Castle, waar de welkomstceremonie plaatsvond.

Steinmeier ontmoet tijdens het driedaagse staatsbezoek onder anderen de Britse premier Keir Starmer en in de avond heeft een staatsbanket plaats op Windsor Castle. De Duitse bondspresident en zijn vrouw leggen ook bloemen bij het graf van koningin Elizabeth. Verder staat een ontmoeting met Duitse voetballers die in de Premier League spelen op de planning.

Het is het eerste Duitse staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 27 jaar. Charles en zijn vrouw Camilla gingen in 2023 naar Duitsland. Dat was het eerste staatsbezoek dat hij bracht sinds hij koning werd.

Steinmeier was vorige week nog voor een driedaags staatsbezoek in Spanje.