Charles en Camilla vieren Chinees Nieuwjaar in Londense straten

Prins Charles en zijn vrouw Camilla wandelden dinsdag door de straten van Londen om het Chinees Nieuwjaar te vieren. Ze bezochten verschillende festiviteiten om het Jaar van de Tijger in te luiden.

Op video’s van een verslaggever van de Daily Express is te zien hoe Charles en Camilla in China Town zijn. Ze bekijken daar een show van mensen in kleurrijke leeuwenpakken en er wordt muziek gemaakt. Zelf dragen Charles en Camilla ter ere van de feestdag ook een rode sjaal.

De dans van de ‘leeuwen’ is een traditionele viering van het nieuwe jaar. Wanneer er een nieuw pak wordt gebruikt, wordt het zogenoemde Lion-Awakening Ritual toegepast. Daar mochten Charles en Camilla dit keer bij helpen. De leeuwen worden gezegend en met verf aangestipt: onder meer op de ogen zodat de leeuwen kunnen zien, op de mond zodat ze kunnen proeven en op de oren zodat ze de trommelgeluiden kunnen horen.

Tot slot kregen Charles en Camilla uitleg over het schrijven van Chinese tekens en probeerden ze zelf ook iets te kalligraferen.