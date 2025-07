Charles en Camilla vieren pride met liedje Chappell Roan

De Britse koning Charles en Camilla vieren zaterdag pride. Dat doet het koningspaar met het lied Pink Pony Club van Chappell Roan.

Charles en Camilla delen op sociale media een filmpje waarin een band het lied van Roan speelt voor Buckingham Palace. “Fijne Pride!”, staat erbij geschreven, met een regenboogemoji.

Zaterdag vindt de prideparade plaats in Londen. Naar verwachting doen ongeveer 1 miljoen mensen mee aan het grootste lhbti-evenement van het Verenigd Koninkrijk. De parade begint in Hyde Park en trekt langs Buckingham Palace, door Green Park en Piccadilly Circus, om te eindigen in Westminster.