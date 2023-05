Charles en Camilla voor het eerst sinds kroning samen op pad

De Britse koning Charles en koningin Camilla zijn woensdag voor de eerste keer sinds hun kroning weer samen op stap geweest. Het onlangs gekroonde koningspaar bracht een bezoek aan de wijk Covent Garden in Londen.

Bij aankomst werden Charles en Camilla onder meer begroet door een menigte met vlaggetjes zwaaiende kinderen. Hun eerste stop was de St Paul’s Church, ook wel bekend als de Actors’ Church. Ook ging het paar langs bij de Apple Market, waar een ontmoeting met lokale ondernemers op het programma stond.

Het koningspaar ging ten slotte langs bij het Royal Opera House, waar zij spraken met enkele artiesten en medewerkers van het koninklijke ballet en het orkest. Onder de artiesten waren ook Amanda Baldwin en Luke Price, die optraden tijdens het kroningsconcert voor Charles op Windsor Castle.

Charles en Camilla werden op 6 mei gekroond in Westminster Abbey in Londen. Charles was vorige week alweer aan het werk. Hij ging toen langs bij een nieuw laboratorium van de universiteit van Cambridge, maar daar was Camilla niet bij.