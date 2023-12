Charles en Camilla wensen Britten fijne feestdagen toe

De Britse koning Charles en koningin Camilla wensen de mensen in het Verenigd Koninkrijk fijne feestdagen toe. Het Britse hof deelt via sociale media de kerstkaart die namens het koningspaar wordt verstuurd.

Op de kaart staat de boodschap: “Een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar gewenst.” Een foto van Charles en Camilla staat naast de boodschap op de kaart. Deze foto is gemaakt in mei van dit jaar, toen zij gekroond werden tot koning en koningin van het Verenigd Koninkrijk. De foto is gemaakt door Hugo Burnand.

Ook de oudste zoon van Charles, prins William, heeft een kerstkaart gedeeld. Daarop staat hij met zijn vrouw, prinses Catherine, en drie kinderen, prins George, prinses Charlotte en prins Louis.