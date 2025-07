Charles en Camilla wensen Engelse voetbalsters veel geluk

Koning Charles en koningin Camilla wensen de Engelse voetbalsters zondag veel geluk in de EK-finale tegen Spanje. Via sociale media deelt het hof een succeswens voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

“Let’s go girls!! We wensen de Lionesses veel geluk in de EK-finale van vanavond”, staat in het bericht. Het hof deelde daarbij een video van een van de koninklijke militaire bands die voor Buckingham Palace het nummer Three Lions speelt. Het liedje van David Baddiel, Frank Skinner en The Lightning Seeds is een populair voetballied in Engeland en klinkt steevast tijdens grote toernooien.

Bij de finale zondag in het Zwitserse Basel is prins William aanwezig. Het Spaanse koningshuis wordt vertegenwoordigd door de zusjes prinses Leonor en prinses Sofía, dochters van koning Felipe en koningin Letizia.