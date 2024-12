Koning Charles en Camilla hebben zondag hun volgers op Instagram alvast fijne kerstdagen toegewenst. Het paar deelt daarbij een foto van hun jaarlijkse kerstkaart.

“Kerst komt eraan…”, schrijft het paar bij de kaart, waarop staat: “We wensen jullie een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar”.

De foto op de kaart is in april gemaakt in de tuinen van Buckingham Palace, door fotograaf Millie Pilkington.