Charles en Camilla wensen kankerpatiënten ‘veel liefde’ toe

Koning Charles en koningin Camilla wensen iedereen met kanker en de mensen om hen heen “veel liefde” toe. Het Britse koningspaar staat dinsdag op Instagram stil bij Wereldkankerdag.

“Deze Wereldkankerdag sturen we liefde naar iedereen die een weg probeert te vinden in een kankerdiagnose – en aan alle geweldige artsen, verpleegkundigen, goede doelen en families die zich zo inzetten”, schrijft het paar bij een video. Daarin spreken Britten die op een bepaalde manier, professioneel of privé, met kanker te maken hebben (gehad), de kijker toe met tips en woorden van hoop.

Het koningspaar wijst op drie organisaties die mensen met kanker ondersteunen: Macmillan Cancer Support voor zorg, Maggie’s voor emotionele ondersteuning en advies en Cancer Research UK voor onderzoek en informatie.

Begin vorig jaar werd bij Charles kanker vastgesteld nadat hij een prostaatoperatie had ondergaan. Hij wordt daarvoor nog steeds behandeld. Het is niet bekendgemaakt aan welke vorm van kanker Charles lijdt. Ook Catherine kreeg vorig jaar kanker. Ze rondde haar behandeling af in september, waarna ze haar werk geleidelijk hervatte.