Charles en Camilla zeer bezorgd over overstromingen in Australië

De Britse koning Charles en zijn vrouw Camilla zijn zeer bezorgd over de recente grootschalige overstromingen in Australië. Dat schrijft Charles in een bericht aan de gouverneur van New South Wales waarin hij stilstaat bij de bevolking van de zwaar getroffen staat.

“Mijn vrouw en ik hebben de nieuwsberichten gezien en zijn geschokt over de omvang van de overstromingen en de grootschalige schade die wordt veroorzaakt. Wij betuigen ons diepste medeleven aan de families van degenen die om het leven zijn gekomen”, schrijft Charles. “Mijn vrouw en ik zijn zeer bezorgd over wat New South Wales en andere staten nu doormaken, zeker met het risico op nog grootschaliger overstromingen.”

De koning beseft dat veel mensen in Australië al eens zijn getroffen door overstromingen, ook dit jaar nog. Hij toont daarom zijn bewondering voor de reddingswerkers die opnieuw in actie komen om anderen te helpen. “Van mijn eerdere bezoeken aan Australië weet ik dat de betrokkenen een voorbeeld zijn van de beste Australische waarden omdat ze levens redden en helpen families en bedrijven weer op te bouwen.”