Charles en Carl Gustaf planten boompje in tuin Windsor Castle

Koning Charles en koning Carl Gustaf hebben donderdag de handen uit de mouwen gestoken. Onder toeziend oog van hun vrouwen Camilla en Silvia plantten de koningen een boompje in de tuin van Windsor Castle.

Op Instagram is te zien hoe de Britse en Zweedse koning ieder met een schop de wortels bedekten met een laagje aarde. Carl Gustaf gebruikte hiervoor een spade die zijn overgrootvader koning Gustaf V in 1908 had gebruikt voor het planten van een eikenboom met de Britse koning Edward VII. De koninginnen gaven het boompje ieder met een eigen gieter water.

De Zweedse eik was een cadeau van Carl Gustaf en Silvia ter ere van de kroning van Charles en Camilla in 2023. Het boompje komt uit het zomerverblijf van het Zweedse koningspaar, Slot Solliden.