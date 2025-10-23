Charles en paus Leo bidden samen in Sixtijnse Kapel

De Britse koning Charles en paus Leo hebben donderdag samen gebeden in de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan. Het was de eerste keer dat een regerende Engelse monarch en een paus dat openlijk deden sinds koning Hendrik VIII in 1534 brak met Rome, waardoor de Anglicaanse Kerk ontstond.

Charles, het hoofd van de Anglicaanse Kerk, en zijn vrouw koningin Camilla zaten links van de paus voor het altaar van de kapel. Leo en de Anglicaanse aartsbisschop Stephen Cottrell leidden een korte dienst met medewerking van het koor van de Sixtijnse Kapel en een koninklijk koor uit Windsor. In het publiek zaten katholieke en anglicaanse geestelijken, politici en diplomaten.

Tijdens de dienst weerklonken Latijnse gezangen en Engelse gebeden door de kapel, waar Leo zes maanden geleden werd gekozen tot de eerste paus van Amerikaanse komaf. Britse media noemen de gezamenlijke gebeden “historisch”.

Charles en Camilla brengen een staatsbezoek aan Vaticaanstad. De koning ontmoette in het verleden ook de drie voorgangers van Leo.