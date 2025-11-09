Charles en William leggen krans bij Nationale Herdenkingsdienst

Koning Charles en prins William hebben zondag een krans gelegd tijdens de Nationale Herdenkingsdienst in het centrum van Londen. Koningin Camilla en prinses Catherine keken daarbij toe vanaf het balkon van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat uitkijkt op het monument aan Whitehall.

De Nationale Herdenkingsdienst vindt jaarlijks plaats ter nagedachtenis aan degenen die in conflicten zijn omgekomen. Voorafgaand aan de herdenking in Londen, waarbij twee minuten stilte in acht werden genomen, namen zo’n 10.000 veteranen deel aan een mars, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep waren bij de herdenking ook 20 veteranen uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig.

Van de koninklijke familie was ook prins Edward aanwezig, de jongste broer van koning Charles. Prinses Anne, de zus van koning Charles, was niet aanwezig. Zij woonde een herdenkingsdienst bij in het Australische Sydney.