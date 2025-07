Charles feliciteert Engelse voetbalsters na bereiken EK-finale

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben de Engelse voetbalsters gefeliciteerd met het bereiken van de finale van het Europees kampioenschap. De Lionesses, de bijnaam van het team, versloegen dinsdag Italië in de halve finale van het EK in Zwitserland.

“Jullie reis is niets minder dan bijzonder geweest en heeft de vaardigheid en vastberadenheid getoond waarvoor jullie terecht worden geprezen. De vechtlust van de Lionesses kennende, vermoed ik dat we zondag weer een spannende wedstrijd tegemoet gaan”, schrijft Charles in een bericht op sociale media. “Jullie prestaties inspireren talloze meisjes en vrouwen en bewijzen eens te meer dat met toewijding en teamwork alles mogelijk is.”

Ook prins William was blij met de “briljante prestatie” van de Engelse voetbalsters. “Nog één wedstrijd verwijderd van glorie!”, luidt een bericht op zijn socialemediakanalen.

De Engelse voetbalsters, onder leiding van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman, spelen zondag tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Spanje en Duitsland.