Charles feliciteert medaillewinnaars op Winterspelen

Koning Charles heeft de medaillewinnaars van de Winterspelen van Milaan en Cortina gefeliciteerd. De 25e editie van de Winterspelen eindigde zondag.

“Of het nu op het ijs is of te midden van de sneeuwlandschappen van Italië, jullie hebben niet alleen uitzonderlijke vaardigheden getoond, maar ook de gratie en kameraadschap die de olympische geest belichamen”, schreef de koning na afloop van de Winterspelen in een bericht op sociale media.

Charles had ook troostende woorden voor sporters die geen podiumplaats hadden behaald. “Weet dat u met opgeheven hoofd naar huis kunt. Elke prestatie, vaak gepaard met veel risico, was een bewijs van uw moed, toewijding en geweldige atletische vermogen.”

De koning dankte ook Italië voor de organisatie. “Terwijl we onze aandacht richten op de komende Paralympische Winterspelen, hebben jullie het publiek over de hele wereld geïnspireerd, onder wie hopelijk de olympische sterren van de toekomst”, besloot Charles.